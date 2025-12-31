recherche
Décès d'Évelyne Leclercq, communiqué du Groupe TF1 qui rend hommage à son ancienne animatrice

Décès d'Évelyne Leclercq, communiqué du Groupe TF1 qui rend hommage à son ancienne animatrice

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le Groupe TF1 réagit au décès de son ancienne animatrice Évelyne Leclerc survenu mardi 30 décembre 2025.

Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d'une très longue maladie" et avait "affronté l'épreuve avec un courage hors du commun, portée jusqu'au bout par l'amour des siens", a indiqué Céline Olive dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le communiqué du Groupe TF1

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d'Évelyne Leclercq, figure incontournable de TF1 et grande dame de la télévision française.

Speakerine emblématique devenue animatrice parmi les plus populaires de sa génération, Évelyne Leclercq a marqué durablement l'histoire de TF1 et le cœur de plusieurs générations de français par sa présence, son humour, son sourire et sa proximité avec le public.

Evelyne rejoint TF1 en tant que speakrine dès sa création, le 6 janvier 1975, et devient rapidement l'un des visages majeurs de la chaîne.

Elle présente notamment en 1976 et 1977 les qualifications nationales pour le concours de l'Eurovision, aux côtés d'Yves Lecoq et de Patrick Sébastien.

Avec l'émission culte Tournez manège !, elle entre définitivement dans la mémoire collective. Diffusé quotidiennement à la mi-journée, ce programme populaire et chaleureux accompagne des millions de Français pendant huit années, de 1985 à 1993. Évelyne Leclercq y aide avec bienveillance et humour les participants célibataires à trouver l'amour, aux côtés de Simone Garnier, Fabienne Égal, Charly Oleg, Jean Amadou et José Sacré.

En parallèle, elle co-anime Intervilles sur TF1 avec notamment Guy Lux.

Sa bienveillance, son humour et son professionnalisme ont fait d'elle une personnalité profondément aimée du public et respectée de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.

Le groupe TF1 adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous partageons la peine de tous les Français qui ont grandi avec sa voix, son sourire et son humanité.

Source : communiqué de presse TF1.

Suivez nous...