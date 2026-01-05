recherche
"Télématin" mardi 6 janvier 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 292
Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 6 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 6 janvier 2026 :

07:15 Christophe Robert, délégué général de la Fondation pour le Logement des Défavorisés.

07:40 Les 4 vérités : Fabien Roussel, premier secrétaire du PCF.

09:00 Hinaupoko Devèze et Frédéric Gilbert, président de la société Miss France.

Suivez nous...