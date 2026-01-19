Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 20 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.
Les invités reçus mardi 20 janvier 2026 :
07:35 En toute franchise
Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.