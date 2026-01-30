recherche
"Télématin" samedi 31 janvier 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 30 janvier 2026
Mélanie Tavarant et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 31 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 31 janvier 2026 :

07:15 Heïdi Sevestre, glaciologue et Matthieu Tordeur, explorateur, de retour de leur expédition scientifique “Under antarctica”.

07:40 Les 4 vérités : Agnès Pannier-Runacher, députée du Pas-de-Calais, Ensemble pour la République.

09:00 Thibault de Montalembert.

Dernière modification le vendredi, 30 janvier 2026 23:40
Suivez nous...