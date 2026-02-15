"Télématin" lundi 16 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 16 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 16 février 2026 :

07:15 Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité.

07:40 Les 4 vérités : Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur.

09:10 En direct de Milan : Martin Fourcade, biathlète, sextuple champion olympique et Mathis Desloges, nouveau visage du ski de fond français.