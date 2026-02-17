"Télématin" mercredi 18 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 18 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 18 février 2026 :

07:15 Perrine Laffont, skieuse de bosses et médaillée de bronze sur l'épreuve individuelle à Milan Cortina 2026.

07:40 Les 4 vérités : Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires étrangères.

09:00 En direct de Milan : Camille et Pavel Kovalev, patineurs artistiques et Carole Montillet, consultante FTV.