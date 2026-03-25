"Télématin" jeudi 26 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 26 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 26 mars 2026 :

L'invité du jour

Manon Aublanc, journaliste web, spécialisée en police-justice du Parisien.

Les 4 vérités

Agnès Pannier-Runacher, députée EPR du Pas-de-Calais & ancienne ministre de la Transition écologique.

Culture

Jacques Pradel.