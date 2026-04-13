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Cécile Kohler et Jacques Paris invités du 20 Heures de France 2 ce lundi 13 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 avril 2026 206
Cécile Kohler et Jacques Paris invités du 20 Heures de France 2 ce lundi 13 avril 2026

Les ex-otages en Iran Cécile Kohler et Jacques Paris seront les invités du Journal de 20 Heures de France 2 ce lundi 13 avril 2026.

Après 1 277 jours de privation de liberté, les enseignants français Cécile Kohler et Jacques Paris ont enfin retrouvé le sol français le mercredi 8 avril 2026. Accueillis avec une immense émotion, ils tournent la page d’une détention qualifiée d’« inhumaine » et d'« arbitraire permanent ». Le couple avait été arrêté en mai 2022 alors qu'ils effectuaient un voyage touristique en Iran.

Cécile Kohler et Jacques Paris accorderont ce soir leur première interview depuis leur libération et leur retour en France, au Journal de 20 Heures de France 2 ce lundi 13 avril 2026.

Ils répondront aux questions de Léa Salamé.

Dernière modification le lundi, 13 avril 2026 11:56
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