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"Charles Alloncle, seul contre tous" un reportage inédit diffusé sur CNEWS jeudi 16 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 126
"Charles Alloncle, seul contre tous" un reportage inédit diffusé sur CNEWS jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 21:00, la chaîne CNEWS vous proposera une édition spéciale de "100% Politique" présentée par Gauthier Le Bret, avec un grand reportage inédit : « Charles Alloncle, seul contre tous ».

Il est l’homme dont tout le monde parle. En quelques semaines, le député UDR Charles Alloncle s’est imposé au cœur du débat public.

Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public dévoile un système sous tension : milliards d’euros d’argent public, salaires de stars, soupçons de manque de neutralité, conflits d’intérêts…

Des révélations qui dérangent et qui bousculent une institution jusque-là peu contestée. Mais en s’attaquant à l’un des piliers les plus sensibles du paysage médiatique français, Charles Alloncle s’expose. Critiques, pressions, attaques personnelles : le député devient à son tour une cible.

Qui est vraiment Charles Alloncle ? Que révèlent ses travaux ? Et jusqu’où cette enquête peut-elle aller ?

À travers ce grand reportage inédit, CNEWS propose une plongée au cœur d’une commission sous haute tension, devenue l’un des feuilletons politiques majeurs de l’année.

« Charles Alloncle, seul contre tous », un documentaire événement, suivi d’un débat en plateau jeudi 16 avril 2026 à 21:00 sur CNEWS.

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 18:53
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