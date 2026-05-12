"Télématin" mercredi 13 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 13 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 13 mai 2026 :

L'invité

Léo Druart, docteur en sciences de la rééducation, chercheur à la faculté de Brown University et expert du placebo.

Les 4 vérités

David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics.

Culture

Olivia Ruiz.