"Télématin" mercredi 13 mai 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 13 mai 2026 :
L'invité
Léo Druart, docteur en sciences de la rééducation, chercheur à la faculté de Brown University et expert du placebo.
Les 4 vérités
David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Culture
Olivia Ruiz.