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Gabriel Attal, candidat à la présidentielle, invité du 20 Heures de TF1 samedi 23 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 22 mai 2026 260
Gabriel Attal, candidat à la présidentielle, invité du 20 Heures de TF1 samedi 23 mai 2026

Gabriel Attal, secrétaire général du parti Renaissance, officiellement candidat à l'élection présidentielle, sera l'invité du journal de 20H de TF1 samedi 23 mai 2026.

C’est depuis le petit village de Mur-de-Barrez, dans l’Aveyron, que l’ancien Premier ministre a choisi de franchir le Rubicon ce vendredi 22 mai 2026.

En se déclarant officiellement candidat à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal met fin à un faux suspense et bouscule définitivement le calendrier de la majorité sortante.

Par cette annonce ancrée dans la France rurale, le député des Hauts-de-Seine cherche à briser l'image d'un "enfant des beaux quartiers" parisiens qui lui colle à la peau.

À 37 ans, le secrétaire général de Renaissance ambitionne de devenir le plus jeune président de la République française, battant le record d'Emmanuel Macron.

Gabriel Attal reviendra sur l'annonce de sa candidature et répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier dans le 20 Heures de TF1 samedi 23 mai 2026.

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