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"Télématin" samedi 30 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 254
"Télématin" samedi 30 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 samedi 30 mai 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” samedi 30 mai 2026 :

L'invité du jour

Anthony Mette, spécialiste en préparation mentale, auteur de “La psychologie des champions”.

Les 4 vérités

Antoine Armand, maire Renaissance d'Annecy, ancien ministre de l'Économie et de l'Industrie.

Culture

Lambert Wilson.

Dernière modification le vendredi, 29 mai 2026 21:15
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