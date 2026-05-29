"Télématin" samedi 30 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” samedi 30 mai 2026 :
L'invité du jour
Anthony Mette, spécialiste en préparation mentale, auteur de “La psychologie des champions”.
Les 4 vérités
Antoine Armand, maire Renaissance d'Annecy, ancien ministre de l'Économie et de l'Industrie.
Culture
Lambert Wilson.