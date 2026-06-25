"Télématin" vendredi 26 juin 2026, les invités de Samuel Ollivier sur France 2

Samuel Ollivier vous donne rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 26 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 26 juin 2026 :

L'invité du jour

Lazreg Benelhadj, président délégué de la fédération française de natation.

Les 4 vérités

Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député (RN) de la 19ème circonscription du Nord.

Culture

Daniela Lumbroso.