"Télématin" mardi 30 juin 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 30 juin 2026 :
L'invité du jour
François Gemenne, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations.
Les 4 vérités
Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du groupe RN à l’Assemblée nationale.
Culture
Kad Merad et Patrick Timsit.