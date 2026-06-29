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"Télématin" mardi 30 juin 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 158
"Télématin" mardi 30 juin 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 30 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 30 juin 2026 :

L'invité du jour

François Gemenne, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations.

Les 4 vérités  

Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du groupe RN à l’Assemblée nationale.

Culture

Kad Merad et Patrick Timsit.

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 21:40
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29 juin 2026 - 21:44

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