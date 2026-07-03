"L'été de 20h30" : Le retour du Phoque moine de Méditerranée ce 3 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", « La renaissance du phoque moine », un reportage sur le retour encourageant du Phoque moine de Méditerranée, l'un des mammifères marins les plus rares au monde.

Il y a quelques années, le phoque moine de Méditerranée était menacé d’extinction... Présente depuis l’Antiquité dans ce milieu, l'espèce a été classée "vulnérable" en 2023, alors qu'il ne restait que quelques centaines d’individus.

Mais en Grèce, les phoques moines se reproduisent à nouveau, sur les rivages de Céphalonie, une île ionienne au large de la côte ouest grecque.

L'espoir renaît

Cette renaissance se produit sous l’œil attentif de Cédric Georges, plongeur breton et biologiste de formation installé sur l’île depuis vingt ans. Il y a fondé Kosamare, une ONG qui étudie les espèces marines et les vestiges archéologiques dans le but de les préserver.

Un reportage signé Paul Degenève, Thomas Delorme et Guillaume Salasca / Rewild.