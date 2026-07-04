"L'été de 20h30" dévoile dessous du bikini ce 4 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30" ce 4 juillet 2026 sur France 2, « Les dessous du bikini », un reportage sur l'histoire, l'évolution et de l'impact culturel du bikini.

L'été, c'est la star des plages, et il est toujours difficile de le ranger dans le placard à la fin des beaux jours.

Le bikini, inventé par un ingénieur automobile français originaire de Lille, Louis Réard, a fait couler beaucoup d’encre lors de son apparition en 1946. Il a même été interdit sur les plages de la côte Atlantique ou en Espagne car il avait l’audace de montrer le nombril...

Brigitte Bardot et Ursula Andress comme ambassadrices

Il a eu ses ambassadrices, Brigitte Bardot lors du Festival de Cannes de 1953, et plus tard Ursula Andress dans le film James Bond 007 contre Dr. No.

Triangle, push-up, balconnet, shorty ou culotte, chaque modèle est le miroir d'une époque. Un maillot libérateur mais qui enferme la femme dans d’autres stéréotypes...

Un récit signé Stéphanie Rathscheck et Elise Leygnier.