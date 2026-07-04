"L'été de 20h30" dévoile dessous du bikini ce 4 juillet 2026 sur France 2

L'été, c'est la star des plages, et il est toujours difficile de le ranger dans le placard à la fin des beaux jours.
Le bikini, inventé par un ingénieur automobile français originaire de Lille, Louis Réard, a fait couler beaucoup d’encre lors de son apparition en 1946. Il a même été interdit sur les plages de la côte Atlantique ou en Espagne car il avait l’audace de montrer le nombril...
Brigitte Bardot et Ursula Andress comme ambassadrices
Il a eu ses ambassadrices, Brigitte Bardot lors du Festival de Cannes de 1953, et plus tard Ursula Andress dans le film James Bond 007 contre Dr. No.
Triangle, push-up, balconnet, shorty ou culotte, chaque modèle est le miroir d'une époque. Un maillot libérateur mais qui enferme la femme dans d’autres stéréotypes...
Un récit signé Stéphanie Rathscheck et Elise Leygnier.