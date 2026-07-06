Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 7 juillet 2026, les invités de Bruce Toussaint

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint, accompagné de ses chroniqueurs, présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus mardi 7 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise

Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, chef des urgences de l’hôpital Georges Pompidou (Paris).

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.