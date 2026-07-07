Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 8 juillet 2026, les invités de Bruce Toussaint

"Bonjour ! La Matinale TF1" est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.
Les invités du mercredi 8 juillet 2026 :
07:35 En toute franchise
Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d'appel de Paris.
08:10 En toute franchise
Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, député des Landes.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.