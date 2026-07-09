"Télématin" vendredi 10 juillet 2026, les invités de Louise Bernard sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 10 juillet 2026 :
L'invitée du jour
Agathe Foucault, porte-parole de la Police nationale.
Les 4 vérités
Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.
Culture
Keen'V.