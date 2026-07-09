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"Télématin" vendredi 10 juillet 2026, les invités de Louise Bernard sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 9 juillet 2026 308
"Télématin" vendredi 10 juillet 2026, les invités de Louise Bernard sur France 2

Louise Bernard vous donne rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 10 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 10 juillet 2026 :

L'invitée du jour

Agathe Foucault, porte-parole de la Police nationale.

Les 4 vérités

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Culture

Keen'V.

Dernière modification le jeudi, 09 juillet 2026 20:33
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Publié dans Infos, Invités des émissions, Vendredi
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