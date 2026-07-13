Défilé du 14 juillet 2026, le dispositif spécial de TF1 & LCI en direct à partir de 06:00

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 06:00, TF1 & LCI proposeront une émission spéciale pour suivre en direct le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées.

La Direction de l’Information du Groupe TF1 se mobilise pour proposer une émission spéciale exceptionnelle au cœur de l'action et en direct, avec les rédactions de TF1 et de LCI, mobilisées à Paris et en région.

Le mardi 14 juillet, TF1 consacrera toute sa matinée à cette émission spéciale, offrant une expérience inédite aux téléspectateurs, avec Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, Marie-Sophie Lacarrau, Bruce Toussaint, Adrien Gindre et Evelyne Dhéliat.

Un défilé militaire XXL

Ce sera le dernier défilé militaire du 14 juillet en présence d'Emmanuel Macron, en tant que président de la République.

Un défilé de tous les superlatifs : plus de soldats sur les Champs Élysées, plus de véhicules, plus d'avions et d'hélicoptères dans le ciel de Paris. Pour mettre en lumière le savoir-faire, la détermination et la capacité d'engagement des forces armées françaises.

Près de 8500 militaires participeront à cette édition exceptionnelle, sous le signe de la puissance, de la modernité et du réveil stratégique de l'Europe.

Pour la première fois, le défilé motorisé sera accompagné simultanément par le passage des hélicoptères, offrant un tableau inédit aux téléspectateurs.

La modernité donc, mais aussi la tradition, avec les 400 ans de la Marine nationale et plusieurs séquences mettant à l'honneur son histoire et ses missions.

En présence aussi des musiciens du célèbre Bagad de Lann-Bihoué.

Pour célébrer l'Europe, l'Hymne à la joie conclura un défilé unique.

Un dispositif exceptionnel en direct

Dès 06:00, Bruce Toussaint ouvrira cette émission spéciale en direct de l'Arc de Triomphe, accompagné d'Ange Noiret, spécialiste en météorologie militaire.

Anne-Claire Coudray survolera Paris en direct à bord d'un hélicoptère Caïman de l'armée de Terre pour vous faire vivre le défilé vu du ciel, alors que Gilles Bouleau remontera la Seine avec la Brigade fluviale, pour accompagner des exercices de sécurité en temps réel avec la Brigade d'intervention de la Préfecture de police.

Marie-Sophie Lacarrau participera à un exercice de secours spectaculaire au Sacré-Cœur de Montmartre, aux côtés des sapeurs-pompiers de Paris et des unités de la Sécurité civile.

Autre temps fort de la matinée : Evelyne Dhéliat, figure emblématique de TF1, participera en direct à une périlleuse opération de sauvetage héliporté depuis le sommet de la Tour TF1, aux côtés des équipes du RAID.

Jean-Baptiste Boursier volera à bord d'un Alpha Jet, avec les as de la mythique Patrouille de France.

Margot Haddad, journaliste de LCI, embarquera à bord d'un Airbus A400M, au cœur du défilé aérien.

Yani Khezzar, aux Invalides, partagera avec les téléspectateurs toutes les innovations en matière de drones, le nerf de la guerre dans les derniers conflits en cours.

Tout au long de la matinée, Brandon Waret suivra l'évolution de la construction d'un drone de combat, de la fabrication d'un tel engin stratégique à son envol.

Enfin, depuis la tribune présidentielle, Adrien Gindre commentera l'arrivée des différents invités du président de la République, notamment les 37 chefs d'État et de gouvernement de la « Coalition des volontaires » en soutien à l'Ukraine.

Des reportages immersifs partout en France

Anne-Claire Coudray sous les mers ! Elle plongera à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) au large de la base secrète de l’Île Longue. Elle fera découvrir le quotidien des équipages et les missions de cette composante essentielle de la dissuasion française.

Gilles Bouleau s'envolera la tête à l'envers ! À Salon-de-Provence, il prendra de la hauteur en embarquant avec les pilotes et ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace pour une démonstration spectaculaire de voltige aérienne, avec le champion du monde de la discipline.

Sur les falaises d’Étretat, Antoine Guélaud vivra une immersion totale avec les policiers d'élite du RAID, lors d’une opération de prise d’otages reconstituée dans des conditions réelles, sur terre, sur mer et dans les airs.

Dans les Gorges du Verdon, François-Xavier Ménage intégrera les équipes de la Sécurité civile pour une démonstration grandeur nature de leurs missions de secours au service des populations.

À Lorient, Ludovic Romanens embarquera avec un groupe de fusiliers marins de la Marine nationale pour vivre un exercice de parachutage unique : un bateau largué d'un avion à 400 mètres d'altitude !

Dans les Calanques de Marseille, Matthieu Perrot suivra les marins-pompiers lors d’une périlleuse opération de sauvetage.

Au cœur de la jungle guyanaise, Ignacio Bornacin accompagnera les équipes du GIGN engagées dans la lutte contre les orpailleurs clandestins.

Charline Hurel proposera plusieurs reportages consacrés aux drones et à leur rôle désormais essentiel dans les missions de surveillance, de reconnaissance et d’intervention.