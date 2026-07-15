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Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 16 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 juillet 2026 391
Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 16 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus jeudi 16 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise

Michel Barnier, député LR de Paris, ancien Premier ministre.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité communiqué par la chaîne.

Dernière modification le mercredi, 15 juillet 2026 21:03
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