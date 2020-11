“Enquête Exclusive” : « SDF dans les bas-fonds de Paris », dimanche 15 novembre sur M6 (vidéo)

Dimanche 15 novembre à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “Enquête Exclusive” consacré à la vie des SDF dans les bas-fonds de Paris.

Dans les bas-fonds de Paris vivent des êtres humains que l'on ne voit jamais. Des hommes et des femmes, sans domicile fixe, qui plongent dans les profondeurs de la ville pour trouver un abri. Parkings, bouches d'égout, tunnels de sécurité, sous-sols de galeries commerciales, couloirs du métro sont leur dernier refuge. Ils seraient aujourd'hui plus d'un millier et leur nombre augmente chaque année.

À 59 ans, Ibrahim, travailleur précaire (comme près d'un quart des sans-abri) est installé sous un parking de la Défense depuis huit mois. Aux portes des riches quartiers parisiens, le premier quartier d'affaires européen compte 3 millions de m² de bureaux et près de 200 000 salariés. Ses couloirs souterrains sont devenus un refuge pour une centaine de sans-abris.

Sébastien, lui, a élu domicile dans les galeries commerçantes. La nuit, il rejoint les sous-sols et se cache pour éviter les contrôles de police et les agressions.

Alain tend la main toute la journée. Le soir, il disparaît dans le métro dès la fermeture des portes. Pour lui, vivre dans les bas-fonds, c'est la dernière étape avant les catacombes et la mort.

Éviter à tout prix de disparaître dans les sous-sols du monde, c'est le combat de Marie-José, Michel et leurs 5 enfants. Acculés financièrement, ils vivent dans les bois depuis deux mois. Leur rêve : trouver un logement social avant l'hiver.

En équilibre entre le monde du dessus et celui du dessous, ces femmes, ces hommes et même ces enfants luttent chaque jour pour rester dignes ou simplement vivants. Comment en arrive-t-on à se terrer sous le sol, au-dessous du monde ? Qui sont ces invisibles ? Et comment parvient-on à survivre dans les sombres bas-fonds de la ville lumière ?

Pendant un an, les équipes d'Enquête Exclusive ont vécu aux côtés d'une vingtaine de ces sans-abri, oubliés de tous. Avec eux et avec l'aide de la BAPSA (Brigade d'Assistance aux Personnes Sans-Abri), police unique au monde dont la mission est de porter assistance aux SDF, Enquête Exclusive inédite dans l'impitoyable monde du dessous.