« Profession… Actrices & Acteurs » lundi 8 mars sur CANAL+ avec Antoine de Caunes

Pour la première fois « Profession… » investit le prime time avec un numéro consacré aux actrices et aux acteurs à découvrir lundi 8 mars à 21:00 sur CANAL+.

Pour la collection « Profession… », Antoine de Caunes s'entoure des plus grands talents d'une même discipline. A l'occasion de la semaine des César, il réunit 3 actices et 3 acteurs parmi les plus talentueux du cinéma français.

Toutes et tous ont été nommé(e)s ou récompensé(e)s aux César : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Pierre Niney, Karin Viard et Roschdy Zem. Ils nous racontent comment leur est venue l'envie de ce métier, comment ils sont arrivés par vocation ou hasard à l'exercer, la vision qu'ils en avaient avant, celle qu'ils en ont aujourd'hui, les castings, le choix des rôles... Autant de sujets sur lesquels ils peuvent ici s'exprimer en dehors de tout exercice promotionnel.

Antoine de Caunes a également proposé à chacun et chacune de choisir un extrait de film qui les a particulièrement marqué(e)s et de nous expliquer pourquoi.