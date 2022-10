“Thalassa” dimanche 2 octobre 2022 sur France 3 - Bretagne : Tévennec, les mystères d'un phare

Dimanche 2 octobre 2022 à 16:15, Sabine Quindou présentera sur France 3 un nouveau numéro inédit de “Thalassa” qui vous emmène en Bretagne avec le récit de deux aventures qui ont en commun l'amour de la mer et une certaine audace.

Tout d'abord, direction l'îlot de Tévennec, face à la pointe occidentale du Finistère. Là, se dresse un célèbre phare vieux de 150 ans. Selon la légende, les hurlements de la mer et du vent y ont rendu parfois fous les gardiens qui l'ont habité. Ce phare, Marc Pointud a décidé de le sauver de la lente dégradation qui le menace. Pour médiatiser son action il y a vécu deux mois seul en autarcie en 2016. Avec “Thalassa” , il a accepté de s'y enfermer de nouveau, cette fois-ci en compagnie d'un musicien, l'artiste Molécule, pour y pêcher les sons étranges et terrifiants qui hantent l'endroit.

Un reportage de Véronique Veber et Vincent Bonnemazou.

“Thalassa” vous emmènera également dans ce numéro en baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, à la rencontre d'un couple à la ville et en mer : Françoise et Christian pratiquent la pêche à la coquille Saint-Jacques en plongée sous-marine. Une technique bien plus douce que la pêche à la drague. Françoise, une ancienne coiffeuse, et désormais marin pêcheur, a trouvé par 10 mètres de fond la grande passion de sa vie.

Un reportage de Véronique Nizon et Yoann Martineau.

Les reportages :

- MOLECULE

Un reportage de Véronique Veber et Vincent Bonnemazou

- COQUILLES SAINT-JACQUES

Un reportage de Véronique Nizon et Yoann Martineau