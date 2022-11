“Club Première” mercredi 9 novembre 2022 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 9 novembre 2022 à 22:50, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pour son retour sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son nouveau rendez-vous : le “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent recevra chaque mercredi celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 9 novembre 2022, Laurent Ruquier recevra :

La littérature

Emma Becker, pour son livre « L'inconduite » aux éditions Albin Michel.



Tom Connan, pour son livre « Pollution » aux éditions Albin Michel.

Sébastien Thoen, pour son livre « Chagrin d'humour » aux éditions Harper Collins.

Le spectacle

Claude Lelouch, pour son spectacle “Spectacle symphonique : Claude Lelouch, d'un film à l'autre” le 14 novembre 2022 au Palais des Congrès.



Laura Domenge, pour leur spectacle “Une nuit avec” à La Nouvelle Seine jusqu’au 23 décembre 2022, à La Scala à partir du 03 janvier 2023 et en tournée.

Jérôme Niel, pour son spectacle “Jérôme Niel” à La Cigale du 24 mars au 31 mars 2023 et en tournée.

Le théâtre

Christiana Reali, pour la pièce “Simone Veil, les combats d'une effrontée” au Théâtre Antoine.



Sébastien Castro et José Paul, pour la pièce « Une idée géniale » au Théâtre Michel.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !