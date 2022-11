“Appels d'urgence” : « Gendarmes d’Evry : opérations coup de poing anti-violences », lundi 14 novembre 2022 sur TFX

Lundi 14 novembre 2022 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Gendarmes d’Evry : opérations coup de poing anti-violences ».

Interpellations à risque, traque de cambrioleurs, opérations coup de poing, c’est un document choc que vous propose “Appels d'urgence” avec les gendarmes de la compagnie d’Evry dans l’Essonne, au sud de Paris.

200 militaires hyper motivés qui font la chasse aux délits commis avec violence : cambriolages nocturnes, vols de deux-roues ou encore dealers souhaitant faire la loi sur leur territoire.

Et sur les grands axes du sud de la capitale, les gendarmes traquent la violence routière, spécialité des fous du volant : grands excès de vitesse, conduites dangereuses et toutes les astuces qu’ils utilisent pour tenter d’échapper aux poursuites comme la fabrication de faux permis de conduire, un fléau de plus en plus répandu.

Mais avec près de 20 conducteurs contrôlés chaque jour, il devient très compliqué aux chauffards d’échapper aux coups de filet des gendarmes de l’Essonne.