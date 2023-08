"Enquête d'action" « Police municipale de Perpignan : un été choc sur la côte occitane » sur W9 vendredi 11 août 2023

Vendredi 11 août 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Police municipale de Perpignan : un été choc sur la côte occitane ».

Chaque année, plus de 3 millions de vacanciers se rendent sur la côte occitane. Beaucoup d’entre eux visitent Perpignan, particulièrement prisée des touristes. Mais la ville connaît l’un des taux de pauvreté les plus élevés de France, proche de 32%. Avec un taux de chômage record, le centre est délaissé et abrite 9 des 10 quartiers prioritaires des Pyrénées-Orientales.

Pour les 160 policiers municipaux, la tâche est rude. En plus de la surveillance du centre historique, devenu le théâtre d’une délinquance sans précédent, ils font également face au trafic de stupéfiants, qui s’est étendu du centre-ville aux quartiers populaires. Lors de patrouilles, ils sont souvent confrontés à des rixes entre bandes et à des violences.

Pour juguler ces phénomènes, la ville a équipé sa police municipale de moyens exceptionnels, en créant l’UMIR, l’Unité Mobile d'Intervention Rapide. Les officiers qui la composent se déplacent en VTT, pour une action plus efficace, plus rapide et surtout discrète. Ces policiers utilisent aussi leur vélo comme une arme défensive tel un bouclier de protection, voire offensive en cas de débordement massif.

Nous suivrons Christophe et Steeve, deux instructeurs dispensant leur formation aux unités de Police et de Gendarmerie, en France et en Europe. Maxime est le responsable de cette unité VTT. Capable d’intervenir en toute discrétion sur les points de deal du centre-ville, l’équipe est une des rares à attraper les dealers et les consommateurs en flagrant délit dans les rues étroites de Perpignan. Menés par Rémy, le chef-adjoint de la brigade, ils vont mettre à mal l’un des plus gros trafics de drogue de la ville.