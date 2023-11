"Chroniques criminelles" : L'affaire Jennifer Grante à revoir samedi 25 novembre 2023 sur TFX

Samedi 25 novembre 2023 à 21:05 sur TFX, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « L’affaire Jennifer Grante : Crime passionnel ou meurtre de sang-froid ? ».

Vescato, une petite localité Corse très pittoresque, située à une vingtaine de kilomètres de Bastia. C’est à cet endroit que Jennifer Grante, 31 ans, disparaît sans laisser de traces un soir de janvier 2017. Sortie pour la soirée, elle n’est jamais rentrée chez elle. Pour sa famille, c’est l’incompréhension : Jennifer n’aurait jamais abandonné ses deux petites filles… Son compagnon depuis 10 ans, Loïc Janin, tente de se montrer rassurant.

Mais l’inquiétude monte d’un cran quand la voiture de Jennifer est découverte quelques jours plus tard, abandonnée dans un village des environs. A l’intérieur, on retrouve son sac à mains mais sans sa carte de crédit, ni son téléphone. Rapidement, l’affaire fait la Une de la presse locale. Les battues et les recherches s’organisent en vain. Aucune trace de la jeune mère de famille. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi son compagnon, lui, ne se semble-t-il pas être vraiment inquiet ?

L’affaire « Jennifer Grante », une nouvelle enquête racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Allison PRUNETA : Cousine de Jennifer Grante

Amandine GRANTE : Cousine de Jennifer Grante

Me Laurence DE ROCCA SERRA : Avocate des parties civiles

Me Cynthia COSTA-SIGRIST : Avocate des parties civiles

Me Linda PIPERI : Avocate de la défense

Me Gilles ANTOMARCHI : Avocat de la défense

Antoine GIANNINI : Journaliste Corse-Matin

Sébastien BONIFAY : Journaliste France 3 Corse

Direction ensuite New York, aux Etats-Unis. Le samedi 25 janvier 2014, Susanne est inquiète : sa mère Peggy ne répond pas à ses appels. La vieille dame a 80 ans et vit seule. Alors, sa fille se précipite chez elle pour vérifier que tout va bien. Mais lorsqu’elle ouvre la porte, c’est une vision d’horreur qui l’attend : Peggy est allongée sur le sol, au pied des escaliers, un couteau planté dans la poitrine. A-t-elle trébuché ? Est-elle tombée toute seule ? A moins que quelqu’un n’ait voulu sa mort…