Complément d'enquête jeudi 13 juin 2024 sur France 2 - Hooligans : Ramener le foot à la raison !

© Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Jeudi 13 juin 2024 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera : « Hooligans : Ramener le foot à la raison ! »

Un car en feu, des hommes jetés au sol et roués de coups, des blessés par dizaines.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de Coupe de France, un péage de l’autoroute A1 a vu s’affronter « supporters » parisiens et lyonnais. Ces images, qui ont fait le tour du monde, concluent une saison de football déjà marquée par la violence.

Comme ce soir de match au stade Vélodrome où l’entraineur de l’OL a fini le visage en sang. Ou encore ce drame près du stade de la Beaujoire, quand un supporter du FC Nantes a perdu la vie.

Qu’arrive-t-il au foot français ?

En tribunes ou loin des pelouses, l’ultra-violence est-elle de retour ?

Les clubs et les autorités font-elles tout pour la contenir ?

A la veille de l’Euro 2024, Complément d’Enquête sur les hooligans, ces hommes de tous âges, souvent proches de l’extrême-droite, pour qui aimer son équipe signifie forcément haïr celle d’en face.

Rixes organisées, saluts nazis ou cris de singe : le phénomène est multiple, la menace bien réelle.

Selon les policiers spécialisés, les incidents sont aujourd’hui moins nombreux qu’avant, mais beaucoup plus violents, plus graves. Et souvent éloignés des stades.

De Nantes à Lyon, en passant par les tribunes de Lille, Tours ou Bruxelles, Complément d’Enquête fait le tour des stades et de leurs particularités : tribunes incontrôlables, militants néonazis, sécurité défaillante, stadiers inefficaces et autorités publiques pas toujours à la hauteur.

Une enquête de Mélanie Nunes, Manon Heurtel, Ulysse Cailloux et Marc Boulay pour Kraken Films.