"Faites entrer l'accusé" : Arnaud Hopfner, le violeur de la RN 4 sur RMC Découverte dimanche 16 juin 2024 (vidéo)

Dimanche 16 juin 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” : « Arnaud Hopfner, le violeur de la RN 4 ».

De janvier 2008 à janvier 2010, entre la Meuse et la Moselle, Arnaud Hopfner a agressé quinze femmes âgées de 25 à 50 ans, selon le même mode opératoire : il repérait ses proies au volant de sa camionnette et les agressait armé d’un couteau, le visage dissimulé par une cagoule.

En plus de son mode opératoire, son ADN, son portrait-robot et même sa taille étaient connus des enquêteurs. Pourtant, il aura fallu un coup de chance avec le témoignage d’une joggeuse luxembourgeoise et la ténacité d’une magistrate pour arriver à l’arrêter.

En 2016, Arnaud Hopfner a été condamné à 18 ans de prison, dont deux-tiers de sûreté, par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, pour six viols et huit tentatives de viols.