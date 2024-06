Xavier Bertrand et Edouard Philippe invités de Dimanche en politique ce 23 juin 2024 sur France 3

Dimanche 23 juin 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit cette semaine Xavier Bertrand et Edouard Philippe

Fidèle à sa ligne, "Dimanche en politique" fait vivre la campagne au plus près des préoccupations des Français (salaires, pouvoir d’achat, sécurité, écologie, immigration) en recevant les leaders des partis et des blocs politiques engagés dans ces élections, en les confrontant aux attentes des électeurs, avec une première partie à 11:40 et une seconde à 12;05. L’ambition est aussi de faire vivre la campagne électorale au cœur des circonscriptions en allant dans les meetings ou sur le terrain.

Après la mise en place des coalitions, et l’investiture expresse des candidats pour ces législatives, place cette semaine à la comparaison des programmes.

Du côté de la majorité présidentielle, le Premier ministre Gabriel Attal mène campagne sur le thème du sérieux budgétaire. Il renvoie ainsi dos à dos Rassemblement National et Nouveau Front Populaire dont il juge les mesures dispendieuses et irréalistes.

Argument combattu par Jordan Bardella, qui annonce vouloir réparer un pays déjà très endetté, allège son programme économique et demande un audit. L’heure est au pragmatisme et à la reculade puisque on apprend qu’il n’accepterait Matignon qu’en cas de majorité absolue.

A gauche, les mesures phare restent celles d’une augmentation du Smic à 1600 euros nets et d’indexation des retraites sur l’inflation pour répondre à la demande de pouvoir d’achat.

Lors d’un hommage mémoriel du 18 juin, sur l’île de Sein, Emmanuel Macron, de son côté, a polémiqué à propos d’une mesure proposée par le Nouveau Front populaire : la demande de changement de genre qui pourrait désormais se faire en mairie.

Sur le plateau, Francis Letellier reçoit deux invités.

11:40 Xavier Bertrand, président Les Républicains de la Région Hauts-de-France.

Mais où sont les Républicains, et qui a droit à l’étiquette LR ? L’accord Ciotti-Bardella a été matérialisé cette semaine par une sortie commune pour rassurer les patrons du MEDEF.

Pendant ce temps, d’autres voix à droite réactivent le cordon sanitaire contre l’extrême-droite. Que dire à l’électeur traditionnel des Républicains avant le 30 juin ? Le parti gaulliste pourrait-il disparaître entre RN et Macronie. Faut-il un gouvernement d’union nationale, en se rapprochant d’Emmanuel Macron, et avec quel Premier ministre ?

Xavier Bertrand sera en plateau pour répondre à ces problématiques.

12:05 Edouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre et président-fondateur du parti Horizons.

Partenaire de la majorité, Edouard Philippe mouille la chemise cette semaine en soutenant les candidats investis par Ensemble et bien au-delà. Il avait pris ses distances avec la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale et cherche aujourd’hui à construire une majorité parlementaire plus large que celle des trois blocs. Gabriel Attal sera-t-il demain celui qui peut incarner cette nouvelle majorité ?

Les invités répondront aux questions de Francis Letellier.

Nathalie Mauret, journaliste politique du groupe de presse Ebra, nous proposera sa Carte Blanche.