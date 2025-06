"[En]quête de sens" sur la longue guerre Iran-Israël-USA, lundi 30 juin 2025 sur T18

Lundi 23 juin 2025 à 20:50, T18 diffusera un nouveau numéro du magazine "[En]quête de sens" présenté par Ava Djamshidi dont le thème sera « Derrière les barreaux, l'école ».

Apprendre, comprendre, découvrir : c'est la promesse du magazine "[En]quête de sens".

Chaque lundi soir à 20:50 sur T18, Ava Djamshidi et ses invités débattent d'un sujet de société faisant écho au documentaire diffusé en prime time.

En raison de l'évolution rapide et préoccupante de la situation géopolitique au Moyen Orient et notamment l'escalade militaire entre l'Iran et Israël, T18 rediffuse cette semaine le documentaire « La longue guerre Iran-Israël-USA » réalisé par Vincent de Cointet suivi du débat animé par Ava Djamshidi.

Présentation du documentaire

Assassinats ciblés, attentats à la bombe, attaques militaires non identifiées surviennent dans tout le Moyen-Orient. La « guerre secrète » entre /'Iran et Israël peut-elle se transformer en une confrontation régionale sinon mondiale majeure ?

Les deux pays sont aujourd'hui les deux puissances dominantes du Moyen-Orient. Leur conflit est renforcé par la nouvelle tension entre les États-Unis et /'Iran depuis que le président Trump a décidé de quitter /'accord nucléaire.

Le film revient sur les quarante années qui ont suivi la révolution islamique en Iran, l'invasion israélienne du Liban, la guerre civile en Syrie, à offrir les clés pertinentes pour comprendre le nouveau Moyen-Orient.

Le débat

Aucune annonce des invités de l'émission : T18 ayant fait le choix de ne pas les communiquer.