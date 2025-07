"Zone Interdite" en immersion au cœur des fêtes et foires de l’été mardi 22 juillet 2025 sur M6

Mardi 22 juillet 2025 à 21:10 sur M6, Ophélie Meunier vous proposera dans "Zone Interdite" une immersion au cœur des fêtes et foires de l’été.

Vous êtes des millions à les attendre chaque été ! Conviviales et populaires, les fêtes et les foires sont un rendez-vous incontournable des beaux jours. En ville ou à la campagne, on s’y rend en famille ou entre amis avec l’assurance de passer des moments inoubliables en célébrant notre terroir et nos traditions. Mais ce qui fait leur incroyable succès, ce sont aussi les innombrables concours, parfois insolites voire loufoques, qui y sont organisés.

Des Hauts-de-France à l’Occitanie, en passant par la Franche-Comté, "Zone Interdite" vous invite au cœur de quatre de ces événements emblématiques de l’été, qui se réinventent chaque année !

Début juin, Nîmes (Gard) voit sa population multipliée par dix le temps de sa traditionnelle feria. Une des plus grandes fêtes d’Europe célèbre pour ses bodegas, des bars éphémères qui se montent aux quatre coins de la ville. À la tête d’une des plus courues, Ludovic va devoir gérer chaque jour un millier de fêtards et éviter les débordements. L’un des événements les plus attendus de la feria, c’est son concours de paëlla qui verra dix candidats s’affronter, et qui pourrait bien se terminer en duel familial entre le tenant du titre, Grégory, un restaurateur venu du Pays basque, et son frère, Alexandre, qui a bien l’intention de le détrôner !

À l’autre bout de la France, dans le petit village de La Capelle (Aisne), c’est un produit bien local qui est à l’honneur : le maroilles. Ce fromage emblématique du nord de la France est chaque année la star d’une foire lors de laquelle Jason, un producteur local, va tenter d’obtenir la médaille d’or du meilleur maroilles ! Nicolas et Florian, deux cousins, vont quant à eux tenter de remporter un titre plus insolite : celui du plus gros mangeur de maroilles ! Mais il faudra battre des candidats aguerris, capables d’engloutir près d’un kilo de fromage en quelques minutes !

C’est la plus grande fête agricole d’Europe ! À Mamirolle (Doubs), « Terre de Jim » s’apprête à accueillir près de 70 000 visiteurs en un week-end ! Si ce rendez-vous des jeunes agriculteurs fait chaque année le plein, c’est en partie grâce à ses spectaculaires courses de moissonneuses-batteuses. Ces engins agricoles transformés en machines de course donnent lieu à des compétitions déjantées au cours desquelles Vincent et Cindy, un couple d’éleveurs venus de Haute-Marne, vont tenter de réaliser une moisson de médailles tout en assurant le spectacle !