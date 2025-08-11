recherche
"Secrets d'Histoire - Marie-Madeleine : si près de Jésus…" mercredi 13 août 2025 sur France 3 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025
"Secrets d'Histoire - Marie-Madeleine : si près de Jésus…" mercredi 13 août 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 13 août 2025 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de revoir le numéro de "Secrets d'histoire" dans lequel il part à la rencontre de Marie-Madeleine.

C’est depuis le cœur de la Provence, dans le massif de la Sainte-Baume et presque à 1 000 mètres d’altitude, que débute ce Secret d’Histoire inédit à la rencontre de Marie-Madeleine.

Marie-Madeleine est amie intime de Jésus, fidèle parmi les fidèles et apôtres des apôtres comme l’a rappelé le pape François, le chef de l’Église catholique.

Si la Bible regorge de personnages mystérieux et fascinants, Marie-Madeleine occupe une place à part parmi eux.

Sa proximité avec Jésus, on parle même d’intimité parfois, éveille les passions et les polémiques les plus folles. Alors, que représente Marie-Madeleine aux yeux et dans le cœur de Jésus ? Doit-on croire à un amour impossible, ou à des sentiments plus ardents ?

Car il s’agit bien d’un « mystère Marie-Madeleine », qui tient tout d’abord aux différentes sources qui nous sont parvenues et qui ne s’accordent pas toujours sur la véritable identité, ni sur le rôle qu’a joué cette femme.

Pour mieux la comprendre, Stéphane Bern vous invite à fouler la terre de Jérusalem, là où tout a commencé et ainsi tenter de déchiffrer les différents Évangiles, qui chacun dresse à sa manière un portrait pas toujours objectif de Marie-Madeleine. Est-elle d’ailleurs vraiment cette pécheresse repentie, cette ancienne prostituée, comme l’Église l’a parfois dépeinte ?

Ce qui est sûr, c’est que Marie-Madeleine ne laisse personne indifférent. Depuis des millénaires, tout le monde a un avis sur son existence… et depuis des siècles elle nourrit les fantasmes des artistes, qui la dessinent ou la sculptent sous les traits d’une femme à la beauté absolue et aux charmes envoûtants.

C’est donc une aventure exceptionnelle et passionnante que Stéphane Bern vous propose, tant la popularité de Marie-Madeleine n’a d’égale que les secrets qui l’entourent…

Les intervenant :

  • Christine PEDOTTI Essayiste
  • Philippe SÉGUY Écrivain
  • Isabelle RENAUD-CHAMSKA Théologienne
  • Jacqueline KELEN Écrivaine
  • Frère Dominique-Marie CABARET Archéologue
  • Régis BURNET Théologien
  • Père Florian RACINE Recteur de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine
  • Christian DOUMERGUE Écrivain
  • Frère Stéphane MILOVITCH Supérieur de la basilique du Saint-Sépulcre
  • Sabine MAFFRE Conservatrice à la Bibliothèque nationale de France
  • Père Eamon KELLY Directeur-adjoint du site archéologique de Magdala
  • Docteure Daniela MASSARA Conservatrice du musée Terra Sancta
  • Frère Eleazar WROŃSKI Supérieur de la Fraternité de Béthanie
  • Frère Eugenio ALLIATA Directeur du musée Terra Sancta
  • Docteur Verena LEPPER Directrice des Antiquités au Neues Museum
  • Frère Olivier-Thomas VENARD Professeur à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem
  • Deborah CVIKEL Historienne - archéologue
  • Père Emmanuel LEMIÈRE Prêtre - curé du sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer
  • Frère Patrick-Marie BOZO Frère prieur du Sanctuaire de la Sainte-Baume
  • Père Florian RACINE Recteur de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine
  • Magali BRIAT-PHILIPPE Conservatrice en chef du Monastère Royal de Brou.
Dernière modification le lundi, 11 août 2025 12:34
Publié dans Magazines, Mercredi
Suivez nous...

