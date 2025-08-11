"Secrets d'Histoire - Marie-Madeleine : si près de Jésus…" mercredi 13 août 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 13 août 2025 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de revoir le numéro de "Secrets d'histoire" dans lequel il part à la rencontre de Marie-Madeleine.

C’est depuis le cœur de la Provence, dans le massif de la Sainte-Baume et presque à 1 000 mètres d’altitude, que débute ce Secret d’Histoire inédit à la rencontre de Marie-Madeleine.

Marie-Madeleine est amie intime de Jésus, fidèle parmi les fidèles et apôtres des apôtres comme l’a rappelé le pape François, le chef de l’Église catholique.

Si la Bible regorge de personnages mystérieux et fascinants, Marie-Madeleine occupe une place à part parmi eux.

Sa proximité avec Jésus, on parle même d’intimité parfois, éveille les passions et les polémiques les plus folles. Alors, que représente Marie-Madeleine aux yeux et dans le cœur de Jésus ? Doit-on croire à un amour impossible, ou à des sentiments plus ardents ?

Car il s’agit bien d’un « mystère Marie-Madeleine », qui tient tout d’abord aux différentes sources qui nous sont parvenues et qui ne s’accordent pas toujours sur la véritable identité, ni sur le rôle qu’a joué cette femme.

Pour mieux la comprendre, Stéphane Bern vous invite à fouler la terre de Jérusalem, là où tout a commencé et ainsi tenter de déchiffrer les différents Évangiles, qui chacun dresse à sa manière un portrait pas toujours objectif de Marie-Madeleine. Est-elle d’ailleurs vraiment cette pécheresse repentie, cette ancienne prostituée, comme l’Église l’a parfois dépeinte ?

Ce qui est sûr, c’est que Marie-Madeleine ne laisse personne indifférent. Depuis des millénaires, tout le monde a un avis sur son existence… et depuis des siècles elle nourrit les fantasmes des artistes, qui la dessinent ou la sculptent sous les traits d’une femme à la beauté absolue et aux charmes envoûtants.

C’est donc une aventure exceptionnelle et passionnante que Stéphane Bern vous propose, tant la popularité de Marie-Madeleine n’a d’égale que les secrets qui l’entourent…

