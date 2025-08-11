"Enquête d'action" en immersion avec le SAMU de Bagnols-sur-Cèze, mercredi 13 août 2025 sur W9

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'Action" : « Accidents de la route, chutes graves : les urgences du Gard en action ».

Le SAMU de Bagnols-sur-Cèze, troisième plus grande ville du Gard, exerce dans un rayon d’action parmi les plus étendus de France. Les équipes urgentistes interviennent de l’Ardèche jusqu’aux contreforts des Cévennes, parfois dans les zones les plus difficiles d’accès du département.

Une dizaine de médecins urgentistes se relaient nuit et jour pour assurer les quelques 1 000 interventions annuelles. Tous se connaissent depuis plusieurs années et s’entraident pour assurer un parfait fonctionnement du service des urgences, aussi bien à l’hôpital que sur le terrain.

Médecin et chef du service des urgences, Rémy doit à la fois gérer le personnel travaillant dans son service mais aussi prendre ses tours de garde et soigner la centaine de personnes qui se présentent tous les jours aux urgences.

Nous suivrons aussi Sylvie, médecin de 45 ans, pilier des urgences de Bagnols, qui ne changerait pour rien au monde d’hôpital ni de métier. Au cœur des cascades du Gard, elle orchestrera l’évacuation d’un jeune homme, victime d’une chute de plusieurs mètres. Une opération très délicate qui nécessitera la participation de plusieurs équipes de secouristes et de pompiers. À l’aide d’un treuil, il sera hissé à la surface avant d’être héliporté vers l’hôpital.

Jenny, infirmière, a intégré le service en 2018. Un choix délibéré tant l’ambiance familiale qui règne aux urgences lui plaît. Ses missions principales : soulager la douleur et rassurer les victimes. Elle secondera Alexandre, médecin, lors d’un accident grave de moto.