"Bel & Bien ensemble" en quodienne sur France 2 à partir du 1er septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025 209
À partir du 1er septembre 2025, France 2 proposera une nouvelle version quotidienne du magazine "Bel & Bien ", devenu incontournable, du lundi au vendredi à 09:50.

Du lundi au vendredi à partir de 09:50 retrouvez "Bel & Bien, ensemble" et "Bel & Bien ensemble, la suite".

Agathe, entourée de Sarah et d'Arnaud, présente deux nouveaux talk-shows matinaux en public à la découverte de nouvelles solutions pour prendre soin de soi et des autres au quotidien !

Au programme de ces deux nouveaux rendez-vous :

Un public actif, des experts et des invités à l’écoute, des échanges bienveillants avec à la clef des conseils concrets pour se sentir mieux, dans sa tête et dans son corps.

"Bel & Bien ensemble" et "Bel & Bien ensemble, la suite" : le double réflexe bien-être joyeux et utile !

Et, toujours, le samedi à 09:30, le magazine "Bel & Bien", présenté par Agathe Lecaron et Ali Rebeihi, entourés de leur équipe de chroniqueurs proposent, pour bien commence le week-end, un concentré de mieux vivre dans la bonne humeur !

Suivez nous...

