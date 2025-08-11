Cyril Hanouna fera sa rentrée le 1er septembre sur W9 avec "Tout beau, tout neuf"

Cyril Hanouna fera son grand retour sur W9 lundi 1ᵉʳ septembre 2025 à 18:45 avec "Tout beau, tout neuf", un talk-show populaire inédit et une seule envie : faire rire, réagir et rassembler !

Nouveau décor, nouveaux chroniqueurs, nouvelles rubriques… mais toujours ce style inimitable et cette proximité unique avec le public.

"Tout beau, tout neuf", c’est un concentré d’énergie, de liberté et de bonne humeur dans lequel les news, les chroniques et les happenings les plus surprenants se succèdent pour offrir près de trois heures de divertissement quotidien hors norme.

Autour de Cyril Hanouna, une bande aux caractères bien trempés et aux profils variés pour débattre et parler, sans langue de bois, de tous les sujets qui animent les Français et pour accueillir des invités qui font l’événement.