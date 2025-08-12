"C dans l'air" : 3 femmes à la présentation du magazine à la rentrée sur France 5

À partir de la rentrée, le magazine "C dans l'air", diffusé du lundi au samedi à 17:25 sur France 2, sera présenté en alternance par Caroline Roux, Aurélie Casse et Salhia Brakhlia en joker.

Pour cette nouvelle saison, trois femmes sont à la présentation de C dans l'air l'invité et de C dans l'air :

Caroline Roux du lundi au jeudi.

du lundi au jeudi. Aurélie Casse les vendredis et samedis.

les vendredis et samedis. Salhia Brakhlia présentera quant à elle l'émission comme joker officiel.

Du lundi au samedi à 17:25, retrouvez C dans l'air l'invité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l’information du jour.

Du lundi au samedi à 17:40, C dans l'air rend compte en direct, en compagnie d’experts, de ce qui fait l’actualité et donne aux téléspectateurs les clés nécessaires pour la comprendre et l’appréhender dans sa globalité. La fin de l’émission est dédiée aux questions posées par les téléspectateurs par SMS, Internet ou via les réseaux sociaux.

