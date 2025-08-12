recherche
"C dans l'air" : 3 femmes à la présentation du magazine à la rentrée sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 12 août 2025 180
"C dans l'air" : 3 femmes à la présentation du magazine à la rentrée sur France 5

À partir de la rentrée, le magazine "C dans l'air", diffusé du lundi au samedi à 17:25 sur France 2, sera présenté en alternance par Caroline Roux, Aurélie Casse et Salhia Brakhlia en joker.

Pour cette nouvelle saison, trois femmes sont à la présentation de C dans l'air l'invité et de C dans l'air :

  • Caroline Roux du lundi au jeudi.
  • Aurélie Casse les vendredis et samedis.
  • Salhia Brakhlia présentera quant à elle l'émission comme joker officiel.

Du lundi au samedi à 17:25, retrouvez C dans l'air l'invité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l’information du jour.

Du lundi au samedi à 17:40, C dans l'air rend compte en direct, en compagnie d’experts, de ce qui fait l’actualité et donne aux téléspectateurs les clés nécessaires pour la comprendre et l’appréhender dans sa globalité. La fin de l’émission est dédiée aux questions posées par les téléspectateurs par SMS, Internet ou via les réseaux sociaux.

Retrouvez également C dans l'air en écoute podcast sur les plateformes suivantes : Apple, Spotify, Castbox et Deezer.

La programmation et les invités de C dans l'air sont communiqués sur notre site du lundi au vendredi quelques heures avant le début du direct.

Magazines
&quot;Soirée Transpi - Un été 2025 au camping&quot; par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

"Soirée Transpi - Un été 2025 au camping" par Étienne Carbonier sur TMC mercredi 3 septembre

12 août 2025 - 14:46

