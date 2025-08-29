"Grands Reportages" : Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque, des formations d’excellence sur TF1 dimanche 31 août 2025

Dimanche 31 août 2025 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque : Des formations d’excellence » un document en deux parties réalisé par Elodie Tinel et Aline Hoorpah.

La sélection y est redoutable et l’on vient parfois du bout du monde pour y entrer...

Les écoles d’excellence forment leurs élèves pour qu’ils deviennent les meilleurs, chacun dans leur domaine. Ingénieurs à l’école militaire de « Polytechnique », diplomates au « Mayo », le luxueux collège des Maharadjahs, en Inde, Sommelier de haut vol à la « Kedge wine school », ou artiste de cirque à « l’école nationale de Montréal » ; chacune de ces formations exige beaucoup de sacrifices… Pour faire partie de l’élite, il ne suffit pas d’être bon, il faut être le meilleur…

Pendant plus d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi des étudiants dans chacune de ces écoles. Une série documentaire en deux épisodes qui seront diffusés à la suite.

Lise, 21 ans, originaire de la Rochelle, vient d’intégrer « Polytechnique », la plus réputée des écoles françaises d’ingénieurs. La plus sélective aussi : 500 reçus pour 5000 candidats : « Polytechnique, pour moi, ce n’était accessible que pour les autres, les gens issus de grands lycées, de grandes prépas. Je n'avais pas d'exemple, ni dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans mon entourage de gens qui avaient intégré cette école. » La jeune femme est l’une des rares de sa promotion qui ne soit pas passée par le concours classique après une classe préparatoire, mais par le concours universitaire, légèrement différent. Elle craint de ne pas avoir le niveau pour réussir sa première année, en particulier en mathématiques. Et elle espère participer au défilé du 14 juillet, sur les Champs Élysées. Mais, là aussi, la sélection est drastique : seul un élève sur deux aura cette chance.

En Inde, Max, 9 ans, est interne au « Mayo », le plus prestigieux des collèges indiens, que l’on surnomme « l’école des Maharadjas ». Loin de sa famille, le garçon doit faire preuve de discipline, apprend déjà la géopolitique et l’art d’ajuster le turban des grandes occasions « Nous sommes comme les animaux sauvages, qui s’adaptent à leur habitat. Nous aussi nous nous adaptons…». Aayan et Aarav, 17 ans, terminent leurs 12 années d’études. L’un est major de promotion, l’autre Capitaine de cricket. Mais pour intégrer la meilleure université du pays, ils doivent réussir leur baccalauréat avec mention très bien et félicitations du jury : « il va falloir réviser tous les jours et toutes les nuits, et tout se joue parfois sur une seule question. »

A Paris, Chloé, 23 ans, a décroché une formation unique au monde : un Master de management en « vin et hôtellerie ». Les élèves de Kedge Wine School se destinent à de grandes carrières internationales. Chloé rêve de devenir sommelière en Asie : « J'adore voyager. Je me suis toujours dit que je voulais travailler dans un milieu qui représentait vraiment la France ». Mais pour cela, elle va devoir apprendre à diriger des équipes pas toujours organisées et à triompher des épreuves de dégustation à l’aveugle. Chaque année, des élèves trébuchent…

Au Canada, Léonard et Nathan, 22 ans, étudient depuis 3 ans à l’École Nationale de Cirque de Montréal. Ce sont des acrobates en planche coréenne, l’une des disciplines les plus dangereuses qui soit : chacun leur tour, ils s’envolent, des deux côtés de cette planche à bascule, à plus de 5 m de hauteur, sans filet pour les rattraper. En dernière année, ils doivent élaborer un numéro avec une vingtaine de figures périlleuses pour taper dans l’œil des recruteurs des plus grandes compagnies de cirque au monde. Pour se démarquer, ils vont prendre des risques : sauter dos à dos. Du jamais vu dans la discipline. « C’est un peu comme sauter les yeux bandés. Faut pas se louper quoi… »