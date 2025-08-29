"Zone Interdite" : immersion au cœur d’un hypermarché des vacances, dimanche 31 août 2025 sur M6

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouveau numéro de "Zone Interdite" dont le thème sera : « De l’été à la rentrée : au cœur d’un hypermarché des vacances ».

C’est la saison à ne pas rater pour les grandes surfaces de bord de mer ! L’été, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) voit sa population multipliée par quinze. Une aubaine pour l’unique hypermarché de la ville qui s’apprête à réaliser plus du quart de son chiffre d’affaires annuel. Mais pour y parvenir, le magasin doit relever un défi : effectifs multipliés par deux, ouverture sept jours sur sept et logistique au cordeau… Des fruits et légumes aux viandes pour le barbecue, en passant par les fournitures scolaires de rentrée, rien ne devra manquer en rayons !

Durant deux mois, les équipes de "Zone Interdite" ont accompagné les salariés du magasin au cœur de ce grand rush qui va leur réserver quelques rebondissements !

Pour faire face à l’afflux de vacanciers, Eddy, le directeur, et son équipe RH, vont recruter cent-cinquante saisonniers. Mais dans cette station balnéaire très prisée, les candidats ont l’embarras du choix. Et, comme chaque année, il va falloir gérer de nombreux désistements.

Emma, une Toulousaine de 19 ans, va rejoindre les équipes du magasin durant l’été. Une façon pour cette étudiante de financer ses vacances à Argelès. Mais d’un naturel très timide, elle va être obligée de prendre sur elle face aux clients du rayon traiteur, là où elle sera employée.

À Argelès, capitale européenne du camping, s’il y a bien un produit stratégique, ce sont les traditionnelles grillades de l’été. Au rayon boucherie-charcuterie, Cédric et son équipe vont s’atteler à répondre à la demande en serrant les prix pour faire face à la concurrence des magasins discount situés alentours.

Pour Enzo, un jeune apprenti du rayon, un challenge supplémentaire s’annonce : il est obligé de valider son diplôme durant l’été s’il veut être définitivement embauché.

Au rayon fruits et légumes, Nicolas débute la saison sous tension. Pour faire la différence, le magasin mise sur 50 % de produits locaux. Or, cette année, les fortes chaleurs puis les intempéries menacent la récolte des melons, tomates et autres concombres cultivés dans la région. Nicolas va s’ingénier à trouver des solutions pour éviter la pénurie sans passer par des grossistes.

Parmi les producteurs locaux sélectionnés par le magasin, il y a Medhi. Cet artisan glacier veut tenter de convaincre le directeur de lui donner plus de visibilité en rayon. Pour cela, il va venir faire goûter lui-même ses créations aux clients de l’hypermarché. Parviendra-t-il à emporter la mise face aux grands fabricants de glaces industrielles qui font d’ordinaire l’unanimité auprès des vacanciers ?