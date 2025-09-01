"Ça commence aujourd'hui" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Ils ont découvert qu'ils sont des bébés volés
Philippe a été adopté à 4 mois et demi au Sri Lanka par un couple belge. En 2019, en regardant un reportage, il a découvert l’existence d’un trafic d’enfants au Sri Lanka. En se renseignant, il a compris qu’il en était victime. Il s’est rendu sur place où il a retrouvé sa mère biologique...
En 1964 en Algérie, Bibia a accouché d’un petit garçon dans une maternité de Constantine. Le lendemain, on lui a dit qu’il était mort mais Bibia n’a jamais vu son corps ni pu l’enterrer. Elle est persuadée qu’on lui a volé son bébé pour le donner à une autre famille. Il y a 3 ans, un homme a passé un appel à témoin dans une émission algérienne : Bibia est convaincue qu’il s’agit de son fils. Depuis, la famille tente de le retrouver, en vain...
15:05 Lola : l'hommage de sa maman et de son frère
Le contenu de l'émission n'a pas été présenté par la chaîne...