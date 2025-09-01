recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

lundi 1 septembre 2025
"Ça commence aujourd'hui" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 1er septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils ont découvert qu'ils sont des bébés volés

Philippe a été adopté à 4 mois et demi au Sri Lanka par un couple belge. En 2019, en regardant un reportage, il a découvert l’existence d’un trafic d’enfants au Sri Lanka. En se renseignant, il a compris qu’il en était victime. Il s’est rendu sur place où il a retrouvé sa mère biologique...

En 1964 en Algérie, Bibia a accouché d’un petit garçon dans une maternité de Constantine. Le lendemain, on lui a dit qu’il était mort mais Bibia n’a jamais vu son corps ni pu l’enterrer. Elle est persuadée qu’on lui a volé son bébé pour le donner à une autre famille. Il y a 3 ans, un homme a passé un appel à témoin dans une émission algérienne : Bibia est convaincue qu’il s’agit de son fils. Depuis, la famille tente de le retrouver, en vain...

15:05 Lola : l'hommage de sa maman et de son frère

Le contenu de l'émission n'a pas été présenté par la chaîne...

