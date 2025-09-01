"28 minutes" lundi 1er septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 1er septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire du magazine ce lundi 1er septembre 2025 :

L'avocat Philippe Sands publie un thriller juridique sur les destins croisés du dictateur chilien Augusto Pinochet et du nazi Walter Rauff, réfugié au Chili

Xi Jinping réunit une vingtaine de pays à Tianjin pour le sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai. Assiste-t-on à l'aube d'un nouvel ordre mondial ?

Pinochet et un nazi de Patagonie au cœur d'un thriller juridique

Philippe Sands est un avocat spécialisé dans le droit international. Il publie "38, rue de Londres. De l'impunité, Pinochet et le nazi de Patagonie", troisième opus d'une série de livres qui explorent la "révolution" qu'a été l'application du droit international depuis 1945. Dans ce thriller juridique, l'auteur se penche sur les destins croisés du dictateur chilien Augusto Pinochet et du nazi Walter Rauff, réfugié au Chili. Ce dernier avait théorisé le système des camions à gaz, qui a asphyxié plus de 100 000 Juifs lors de la Shoah. Au Chili, il a fait mine d'avoir laissé ces crimes derrière lui, mais nul ne doute de sa participation aux opérations les plus sombres du régime de Pinochet. Le chef d’État chilien est justement arrêté à Londres en 1998, et a failli être défendu par Philippe Sands.

Sommet OCS en Chine : vers un nouvel ordre mondial anti-occidental ?

Les 31 août et 1er septembre, Xi Jinping réunit une vingtaine de pays, dont les principales puissances asiatiques, ainsi que Vladimir Poutine, à Tianjin pour le sommet annuel de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). "Le rôle de la Chine dans la défense du multilatéralisme est fondamental", a assuré Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, en marge du sommet. L'épisode des droits de douanes aura terni les relations américaines avec nombre de pays, qui cherchent depuis des partenaires stables. C'est par exemple le cas du premier ministre indien, Narendra Modi, qui, courroucé par l’imposition de 50 % de droits de douanes sur les produits indiens par les États-Unis, a traversé l'Himalaya pour retrouver son voisin chinois. Une première depuis sept ans pour les deux puissances rivales qui étaient en froid depuis des affrontements entre leurs soldats dans une région himalayenne en 2020. "Le dragon et l’éléphant doivent mener ensemble un pas de deux", a déclaré Xi Jinping, qui semble vouloir faire de la Chine un nouveau pôle de stabilité, en se positionnant comme leader du multilatéralisme. Assiste-t-on à l'aube d'un nouvel ordre mondial ?

Enfin, Xavier Mauduit revient sur l'histoire des musées d'Orsay et de l'Orangerie, suite au décès brutal de Sylvain Amic, leur président.

Puis, Marie Bonnisseau nous fait découvrir un trompettiste brésilien qui traque l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pour lui jouer des sérénades : l'hymne antifasciste "Bella ciao", ou "La marche funèbre" de Chopin.

Les invités :

Philippe Sands, avocat spécialisé dans le droit international.

Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice en Chine et en Russie.

Jean-François Colosimo, essayiste et éditeur.

Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde Diplomatique.