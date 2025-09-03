"Ça commence aujourd'hui" mercredi 3 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 3 septembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Smartphone : tous accros à notre téléphone ?

La vie connectée est devenue la norme, mais pour certaines, elle peut se transformer en un véritable cauchemar.

Faustine Bollaert explore aujourd'hui avec ses invités les facettes sombres de la dépendance au smartphone et aux réseaux sociaux.

Marion passe près de 10 heures par jour sur son smartphone. Accro, elle ne se sent pas bien si elle ne l'a pas dès le réveil. Marion aimerait se détacher de ce téléphone, surtout depuis qu'elle est devenue maman, mais elle a cette peur de rater quelque chose...

Maëlle, dans un profond mal-être s'est réfugiée dans son téléphone et particulièrement sur les réseaux sociaux qui n'ont fait qu'aggraver les choses. L’algorithme lui a proposé des contenus de plus en plus tristes et morbides. Des vidéos qui lui ont montré comment se faire du mal jusqu'à ce qu'elle passe à l'acte...

15:05 Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit sur le plateau trois chanteuses et chanteurs qui se confient sans tabou.

Ycare, révélé dans « La Nouvelle Star » en 2008, a vécu 20 ans comme une fête sans repos, sombrant dans la nuit et les addictions.

Kévin, alias Keen V, a connu des épisodes dépressifs après le décès de sa grand-mère jusqu’à faire plusieurs tentatives de suicide.

Emma Daumas, découverte dans la « Star Ac’ » en 2002, est passée d’anonyme à vedette de la TV en quelques semaines. Elle a souffert d’un grand isolement et d'un sentiment de déracinement ce qui a entraîné des phases de profondes dépressions.

L’envers de la vie de célébrité à découvrir aujourd’hui !