recherche
Magazines

"Enquête d'action" : Chassés-croisés de l’été, les gendarmes de l’autoroute en alerte sur W9 vendredi 5 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 188
"Enquête d'action" : Chassés-croisés de l’été, les gendarmes de l’autoroute en alerte sur W9 vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera « Chassés-croisés de l’été : les gendarmes de l’autoroute en alerte ».

Des milliers de kilomètres de bouchons, des accidents pouvant coûter la vie à des centaines de personnes : l’été, les fameux chassés-croisés sont un cauchemar pour les automobilistes et autant de défis à relever pour les gendarmes des brigades motorisées.

Les caméras d’Enquête d’action ont suivi le travail des militaires d’Orange, sur l’autoroute A9, et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur l’A8. Des axes qui concentrent jusqu’à 200 000 automobilistes par jour.

Dépassements dangereux, freinages brusques, inattention et même incivilités : ils patrouillent sur les grands axes pour traquer le moindre comportement dangereux. Sur une bande d’arrêt d’urgence, une famille s’est arrêtée pour calmer un bébé : un comportement inconscient qui ne passera pas auprès de Bertrand et son équipe.

Parfois, le pire ne peut être évité. Ce jour-là, une voiture et une caravane se sont accrochées en plein milieu de la voie. Impossible pour les autres voitures de passer. Les gendarmes doivent intervenir vite pour prévenir de tout sur-accident, mais surtout libérer la route.

Outre les milliers de kilomètres de bouchons, un autre fléau inquiète les forces de l’ordre : les voleurs à la roulotte. De véritables gangs organisés qui arpentent les aires de repos à la recherche de voitures mal verrouillées. En quelques minutes, ils dépouillent les véhicules de tous les objets de valeurs : sacs, portefeuilles, ordinateurs, téléphones… Tout y passe, au grand dam des vacanciers !

Jour et nuit, ces « anges gardiens » patrouillent pour garantir votre sécurité sur la route de vos vacances.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

03 septembre 2025 - 17:47

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 3 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

03 septembre 2025 - 17:47

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 4 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 4 septembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

02 septembre 2025 - 09:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL