"Faites entrer l'accusé" : L'affaire André Kaas sur RMC Découverte dimanche 7 septembre 2025

L'affaire André Kaas est une affaire criminelle qui a eu lieu en Seine-Maritime et qui a duré de 1992 à 2004. Elle est centrée sur le meurtre de Sylviane Kaas, la femme d'André Kaas, promoteur immobilier.

Le 5 avril 1992, alors qu'André Kaas et ses quatre enfants sont au cinéma, Sylviane Kaas est assassinée à leur domicile de Rouen. Elle est retrouvée étranglée avec le fil du téléphone et son corps est percé de trois balles. Des tableaux, des bijoux et sa voiture ont été volés.

Initialement, la police s'oriente vers un crime crapuleux. Cependant, un an et demi plus tard, sur la base d'une dénonciation d'un dealer arrêté pour trafic de drogue, André Kaas est emprisonné, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son épouse. Le non-lieu général est prononcé le 26 mars 2004, l'assassin n'ayant pas été identifié.

André Kaas, qui a passé plusieurs années en prison, est libéré. Il a tout perdu, y compris sa fortune immobilière. En juillet 2005, la Cour d'appel de Rouen lui accorde 70 000 euros pour le préjudice moral subi, mais aucun dédommagement matériel.