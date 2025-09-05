recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire André Kaas sur RMC Découverte dimanche 7 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 92
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire André Kaas sur RMC Découverte dimanche 7 septembre 2025

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro de "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire André Kaas.

L'affaire André Kaas est une affaire criminelle qui a eu lieu en Seine-Maritime et qui a duré de 1992 à 2004. Elle est centrée sur le meurtre de Sylviane Kaas, la femme d'André Kaas, promoteur immobilier.

Le 5 avril 1992, alors qu'André Kaas et ses quatre enfants sont au cinéma, Sylviane Kaas est assassinée à leur domicile de Rouen. Elle est retrouvée étranglée avec le fil du téléphone et son corps est percé de trois balles. Des tableaux, des bijoux et sa voiture ont été volés.

Initialement, la police s'oriente vers un crime crapuleux. Cependant, un an et demi plus tard, sur la base d'une dénonciation d'un dealer arrêté pour trafic de drogue, André Kaas est emprisonné, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son épouse. Le non-lieu général est prononcé le 26 mars 2004, l'assassin n'ayant pas été identifié.

André Kaas, qui a passé plusieurs années en prison, est libéré. Il a tout perdu, y compris sa fortune immobilière. En juillet 2005, la Cour d'appel de Rouen lui accorde 70 000 euros pour le préjudice moral subi, mais aucun dédommagement matériel.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Dimanche en politique&quot;, sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

05 septembre 2025 - 19:16

Sur le même thème...

&quot;Dimanche en politique&quot;, sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

05 septembre 2025 - 19:16

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL