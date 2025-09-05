"28 minutes" vendredi 5 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Délyvous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 29 août 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Retour sur l'actualité de la semaine :

Les suites de la probable démission forcée de François Bayrou.

La "coalition des volontaires" pour aider l’Ukraine.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, combat Donald Trump sur son propre terrain.

La célébration des 80 ans de la victoire chinoise contre le Japon.

Les invités :

Pierre Jacquemain, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Politis.

Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste.

Julie Graziani, essayiste, ainsi que la dessinatrice de presse Louison.

Mickaël Delis, auteur, comédien et metteur en scène. Après son spectacle “Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité”, il est à l’affiche de “La fête du slip ou le pipo de la puissance” à la Scala à Paris (du 12 septembre au 31 décembre) dans lequel il démystifie et se joue des imaginaires liés au sexe biologique masculin.

Les thèmes abordés dans l'émission :

Il n’y a pas d’autre solution que la dissolution ?

François Bayrou vit-il ses derniers jours à Matignon ? Difficile de prédire l’avenir mais tout porte à croire, sur la base des déclarations des oppositions politiques, que le premier ministre n’obtiendra pas la confiance des députés le 8 septembre. Avec la probable démission forcée de l’édile de Pau, Emmanuel Macron aura la lourde tâche de lui désigner un ou une successeur : son cinquième premier ministre depuis le début de son second mandat en 2022. Les socialistes semblent avoir le vent en poupe, encouragés par le souhait du président de la République que le "socle commun" (Renaissance, MoDem, Horizons, LR) travaille à un compromis avec le parti à la rose. Mais des voix dissonantes s’opposent à une telle alliance. Dans un entretien au “Figaro” publié le 2 septembre, l’ancien chef d’État Nicolas Sarkozy estime que la seule issue est la dissolution de l’Assemblée nationale et considère le Rassemblement national comme une hypothèse légitime pour l’accès à Matignon, estimant qu’il fait partie de “l’arc républicain”. La dissolution peut-être une option ? La meilleure des options ? Avec quelles conséquences ?

La "coalition des volontaires" pour l’Ukraine peut-elle se passer des États-Unis ?

Jeudi 4 septembre, la "coalition des volontaires" dont la France fait partie, s’est réunie à Paris et en visioconférence, pour s’engager à soutenir militairement l'Ukraine au sol, en mer ou dans les airs, une fois que la paix avec la Russie serait établie. Cette décision a été saluée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après plus de trois ans de conflit. Cette alliance a l’ambition d’arracher des garanties de sécurité auprès des États-Unis. Un objectif dont la finalité demeure incertaine. Donald Trump qui a “promis qu’il se passera quelque chose” si Vladimir Poutine ne répondait pas à ses attentes sur l’Ukraine, n'a pas encore officiellement appuyé les démarches de cette "coalition des volontaires". Jusqu’où, alors, les Européens doivent-ils être prêts à aller pour aider l’Ukraine ? Peuvent-ils encore compter sur les États-Unis de Donald Trump ?

Également au sommaire :

Des affrontements ont opposé le 1er septembre une cinquantaine de viticulteurs du département de l'Aude à des fêtards venus participer à une rave-party illégale sur des champs viticoles privés, abîmés par un incendie cet été. Les gendarmes ont dû être sollicités pour déloger les participants à cette fête. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Des outrances permanentes et un usage intempestif des réseaux sociaux : c’est le mode de communication de Donald Trump. D’où l’idée depuis quelques semaines du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, d’aller combattre son adversaire sur son propre terrain. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la "une" internationale sur la célébration des 80 ans de la victoire chinoise contre le Japon, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que "Le monde des choses", la nouvelle chronique de David Castello-Lopes.