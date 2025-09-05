recherche
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

vendredi 5 septembre 2025
Dimanche 7 septembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

12:00 Olivier Faure, premier secrétaire du PS, député de Seine-et-Marne.

Au sommaire cette semaine :

François Bayrou parviendra-t-il à escalader l’Himalaya de la dette qu’il avait lui-même théorisé il y a neuf mois. La réponse, à quelques heures du vote de confiance demandé par le Premier ministre aux députés, semble plutôt être négative. En cause, un projet de budget 2026 avec des économies de 44 milliards d'euros et des potions amères pour les Français.

Le gouvernement va-t-il tomber à la suite de ce vote ? Si c’était le cas, ce serait une première depuis le début de la Ve République, ouvrant une nouvelle crise politique pour Emmanuel Macron. Le président de la République cherchant les voies d’un compromis peut-il se tourner vers la gauche ? Quel rôle tiendra la mobilisation citoyenne du 10 septembre sous le slogan "Bloquons tout" ? Les syndicats réussiront-ils à accompagner ce mouvement de colère contre les inégalités, apparu sur les réseaux sociaux ?

Avec une "Carte blanche" à Laurence Peuron, journaliste politique à France Inter.

Dernière modification le vendredi, 05 septembre 2025 19:18
