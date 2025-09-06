recherche
"Au bout de l'enquête" : les affaires Joël Lévêque et Francis Evrard sur France 2 samedi 6 septembre 2025

"Au bout de l'enquête" : les affaires Joël Lévêque et Francis Evrard sur France 2 samedi 6 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025 à 14:05, Marie Drucker présentera trois numéros dont deux inédits du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacrés aux affaires Joël Lévêque et Francis Evrard.

14:05 Affaire Joël Lévêque, quatre mariages, trois enterrements (inédit)

Ce devait être une jolie balade en mer, au large de Hyères, près de Toulon, pour Joël Lévêque et son épouse. Mais ce 7 septembre 2013, elle tourne au drame. Sa femme passe par-dessus bord et se noie..

Accident ? Ou meurtre déguisé ? Au fur et à mesure de l’enquête des gendarmes, les soupçons sur Joël Lévêque grandissent. D’autant qu’autour de lui, la mort rôde…

15:00 Affaire Francis Evrard, course contre la mort (inédit)

Ce devait être la fête, ce 15 août 2007, à la grande braderie de Roubaix. Mais dans l'après-midi, Enis, 5 ans, disparaît.

Très vite, la piste de l’enlèvement par un pédocriminel est privilégiée. Les enquêteurs vont alors se lancer dans une course contre la montre, en déployant des moyens considérables.

16:00 Affaire Jean-Claude Romand, mensonges à mort (rediffusion)

C’est une affaire qui a stupéfait la France entière, qui a même inspiré un roman célèbre “L’adversaire” et un film du même nom. C’est l’histoire d’un homme, Jean-Claude Romand qui a fait de sa vie un hallucinant tissu de mensonges et qui décide d’en finir de la pire manière. Seule solution selon lui pour ne pas affronter aux yeux de ses proches la vérité : il n’est pas ce grand médecin aux importants moyens financiers.

Nous sommes le dimanche 10 janvier 1993 et une maison brûle dans un village proche de la frontière suisse…

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

