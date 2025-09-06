"13h15 le samedi" dans le massif des Corbières à la rencontre de sinistrés ce 6 septembre 2025 sur France 2

Ce 6 septembre 2025, "13h15 le samedi" propose un retour dans le massif des Corbières à la rencontre d'habitants qui tentent de reprendre leur activité et de reconstruire leur vie un mois après le qui a dévasté la région.

Cet été, l'incendie meurtrier qui s'est déclaré dans l'Aude a été d'une intensité rare, avec plus de 16 000 hectares parcourus en seulement 48 heures. C'est sur un territoire dévasté que les habitants durement touchés tentent de reprendre leur activité.

"13h15 le samedi" est allé dans le massif des Corbières (Aude) un mois après le gigantesque incendie qui a ravagé la région. Dans un paysage de désolation, les habitants ne se résignent pas : ils ont démarré un combat pour reprendre leur activité...

Vignerons à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un des villages les plus touchés, Alain, le grand-père, Arnaud, le père, et Alexandre, le fils, sont bien décidés à se battre pour faire revivre leurs vignes. Pas très loin, à Fontjoncouse, Emmanuelle, bergère, a perdu sa maison et une partie de son troupeau, elle a hâte de faire revenir ses brebis et en attendant, elle récolte ce qui n’a pas été brûlé.

Un document signé Morgane du Liège et Peggy Bruguière, avec Jérôme Mars et Vincent Rochefeuille.