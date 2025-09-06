"C dans l'air" samedi 6 septembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 6 septembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 6 septembre 2025, Aurélie Casse reçoit Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint du Parisien, chef du service police-justice.

À Vendin-le-Vieil cette semaine, dans le nouveau quartier de haute sécurité promu par le ministre de la justice Gérald Darmanin regroupant 88 détenus considérés comme parmi les plus dangereux de France, une vingtaine à une trentaine d’entre eux ont inondé leurs cellules et entamé une grève de la faim. Ils se sont même coordonnés pour publier un communiqué signé au nom du « super cartel de Vendin-le-Vieil ». Ceux-ci dénoncent des conditions de détention très strictes, qu’ils jugent indignes (parloirs hygiaphones, fouilles à nu systématiques, isolement sensoriel et social).

L’avocat de Mohamed Amra, Benoît David, s’est exprimé pour C dans l’Air l’invité et juge ce système carcéral contre-productif : il s’étonne par ailleurs de voir des détenus condamnés dans un même dossier loger sur la même coursive.

Alors que des recours pour conditions inhumaines ont déjà été déposés, notamment contre la lumière dans les cellules lors des rondes de nuit, la cour d’appel de Douai a rendu lundi un arrêt réfutant l’existence de conditions indignes. En parallèle, le porte-parole du ministère de la justice a réaffirmé que « Ce n’est pas aux détenus de définir leurs conditions de détention ».

Damien Delseny viendra décrypter le fonctionnement de ce quartier de haute sécurité et analyser les événements survenus cette semaine.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités à Sciences Po.

Eric Heyer, économiste, directeur du Département Analyse et Prévision à l'OFCE.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction à Challenges.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à Franceinfo TV.

Le thème de l'émission :

Après-Bayrou : à quoi s'attendre ?

À quarante-huit heures du vote de confiance à l'Assemblée nationale, perdu d’avance pour François Bayrou – les oppositions promettant sa chute –, la suite se prépare au sein des formations politiques et à l’Élysée. Emmanuel Macron a reçu cette semaine les chefs des partis du bloc central afin d’évoquer l’après-8 septembre. Objectif : s’assurer de la mobilisation des troupes lundi, et les enjoindre à travailler avec le PS. Car l'hypothèse d'un socialiste à Matignon est réelle, d'autant que Laurent Wauquiez a affirmé que la droite ne censurerait pas un gouvernement PS. Une position qui n'est pas partagé par le chef des LR, Bruno Retailleau.

En coulisses, plusieurs noms circulent, de droite, du centre ou de gauche : Éric Lombard, Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Bernard Cazeneuve... Tandis que François Bayrou continue d'invoquer l’intérêt national pour sauver sa tête. Sur les marchés, les experts évoquent une nervosité croissante des investisseurs face à la dette française depuis que le Premier ministre a annoncé un vote de confiance sur le budget.

Pendant ce temps, en Lorraine, les ouvriers de l'usine Novasco, qui produit de l’acier depuis des décennies, sont inquiets. L'entreprise est en redressement judiciaire pour la quatrième fois en dix ans. Un exemple parmi d'autres du déclin industriel français. En mai 2025, près de 380 plans sociaux avaient été recensés en un an par la CGT, trois fois plus qu’en 2024.

Les élus locaux, eux, sont en colère. L'association des maires de France menace de se mobiliser. L'effort réclamé aux collectivités (5,3 milliards) ne passe pas. Maintenir les budgets à l'équilibre est déjà compliqué à l'heure actuelle et les édiles estiment qu'ils en font déjà beaucoup. Pour en parler, C dans l'air est allé à la rencontre d'Éric Berdoati, maire divers droite de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Alors, quels sont les scénarios les plus probables pour l'après-Bayrou ? Comment stopper la désindustrialisation en France ? Pourquoi les élus locaux sont en colère ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.